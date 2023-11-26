İşgalci İsrail ordusundan ateşkes sonrası yeni vahşet hazırlığı! İsrail basını ‘yeni hedef güney’ diye duyurmuştu

Kurulduğu tarihten itibaren Filistin topraklarından insanlığa Siyonizm kabusu yaşatan işgalci İsrail, Gazze’de 21. yüzyılın soykırımına imza atıyor. 7 Ekim’de başlattığı savaşta adeta katliam yaparak binlerce masumun canına kıymaya devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin devreye girmesiyle esir takası vesilesiyle dört günlük insani ara verildi. Önceki gün İsrail basını, ateşkes sırasında İsrail ordusunun yeni bir saldırı hazırlığında olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı. Yeni hedeflerinin Gazze’nin güneyi olduğunu belirtirken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin kan donduran açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Halevi, İsrail basınından sızan bilgiyi doğruladı. Öte yandan sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Netanyahu 'Gazze turnesi' diyerek skandal ifadeler kullandı. Katil Netanyahu, "Sonuna kadar, zafere kadar devam edeceğiz" dedi. İşte tüm detaylar…