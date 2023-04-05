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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı

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Giriş: 05.04.2023 08:14
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. İsrail polisi fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesinde Mescid-i Aksa'nın yerleşkesi içinde yer alan Kıble Mescidi'nin etrafını sararak da önlem aldı. İsrail polisi, baskına tepki gösteren bir Filistinli kadına müdahale etti.
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