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Videolar Dünya Videoları İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazı, kavuşma anı, gelecek hayalleri...

İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazı, kavuşma anı, gelecek hayalleri...

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Giriş: 24.11.2023 23:02
İşgalci İsrail ve Hamas arasındaki rehine takası anlaşması sonrası 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerden kimi hapisten çıkar çıkmaz, şükür secdesine kapanırken, kimi de zulüm dolu yılların ardından annesiyle hasret giderdi. İşte detaylar...
İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazı, kavuşma anı, gelecek hayalleri...
İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazı, kavuşma anı, gelecek hayalleri...
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