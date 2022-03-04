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Irpin'de bir apartman vuruldu! O anlar kameralara yansıdı

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Giriş: 04.03.2022 17:15
Güncelleme:04.03.2022 17:15
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde devam ederken Irpin'de bir apartman vuruldu. Irpin'de yaşayan bir kişi bombalama anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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