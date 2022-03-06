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İrpin ateş altında | Kentteki yaralılar cephe gerisine getiriliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 18:13
Güncelleme:06.03.2022 18:24
Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İrpin ateş altında
İrpin ateş altında
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