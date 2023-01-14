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İranlı Eski Bakan Ali Rıza Ekberi idam edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 11:07
İran'da idam cezasına çaptırılan Eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi için verilen hüküm, bu sabah infaz edildi. Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmakla suçlanıyordu. Son gelişmeleri Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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