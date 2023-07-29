29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'ın yeni seyir füzesini tanıttı! Ebu Mehdi füzesinin hedefi uçak gemileri olacak

İran'ın yeni seyir füzesini tanıttı! Ebu Mehdi füzesinin hedefi uçak gemileri olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 09:07
İran yeni seyir füzesi Ebu Mehdi'yi tanıttı. Yeni füzenin uçak gemilerini etkisiz hale getirebileceği öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’ın yeni seyir füzesini tanıttı!
İran'ın yeni seyir füzesini tanıttı!
Yunanistan’da patlama
Yunanistan'da patlama
Kargo gemisinde yangın!
Kargo gemisinde yangın!
Halk darbeye karşı sokaklarda
Halk darbeye karşı sokaklarda
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
ABD hükümetleri UFO’ları gizledi iddiası
ABD hükümetleri UFO’ları gizledi iddiası
İngiltere’de aileler evlerini kaybediyor
İngiltere’de aileler evlerini kaybediyor
Özgürlük mesajında Bayraktar detayı
Özgürlük mesajında Bayraktar detayı
Fed faiz kararını duyurdu!
Fed faiz kararını duyurdu!
Komşu alev alev! 13 günde 600’den fazla yangın
Komşu alev alev! 13 günde 600’den fazla yangın
3 bin araba cayır cayır yandı
3 bin araba cayır cayır yandı
’Uzay aracından cansız bedenini çıkardık’
'Uzay aracından cansız bedenini çıkardık'
Daha Fazla Video Göster