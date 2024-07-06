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İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 07:36
Güncelleme:06.07.2024 07:36
İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda seçimi reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan kazandı.
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