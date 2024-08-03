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İran’ın savaş çıkarabilecek kapasitesi var mı? 10 dakika içerisinde Tel Aviv’i vurabilir mi?

İran’ın savaş çıkarabilecek kapasitesi var mı? 10 dakika içerisinde Tel Aviv’i vurabilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 01:01
İsrail'in İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı. İran, suikasttan Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren terör devleti İsrail'i sorumlu tuttu. İran'ın devlet televizyonu Kanal 3, İsrail'in saldırıları üzerine yaptığı açıklamada,"Allah'ın yardımıyla önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı. Peki İran'ın savaşabilecek kapasitesi var mı? 10 dakika içerisinde Tel Aviv’i vurabilir mi? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlattı.
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