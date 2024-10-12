12 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı!

İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2024 01:46
Nükleer tesis ve İran kurumlarına yaygın siber saldırısı yapıldığı iddia edildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak cephelerden biri olan İran’dan son gelişmeleri aktardı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı!
İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı!
BM askerlerine İsrail saldırısı!
BM askerlerine İsrail saldırısı!
Hizbullah’tan Tel Aviv’e dronlu saldırı!
Hizbullah’tan Tel Aviv’e dronlu saldırı!
İsrail’den Lübnan’ın güneyinde karakola saldırı: 2 asker öldü
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde karakola saldırı: 2 asker öldü
Tel Aviv’ İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi
Tel Aviv' İHA saldırısı! O anları A Haber görüntüledi
Hizbullah cephe hattından video paylaştı!
Hizbullah cephe hattından video paylaştı!
Lübnan’da İsrail barbarlığı devam ediyor! Beyrut’u deprem vurmuş gibi
Lübnan'da İsrail barbarlığı devam ediyor! Beyrut’u deprem vurmuş gibi
Almanya’dan Eurofighter alımına Türkiye’ye yeşil ışık!
Almanya'dan Eurofighter alımına Türkiye'ye yeşil ışık!
İran ve İsrail karşı karşıya gelebilir mi?
İran ve İsrail karşı karşıya gelebilir mi?
Gallant: İran’a verilecek yanıt ölümcül olacak
Gallant: İran'a verilecek yanıt ölümcül olacak
Sırbistan’ın gözü Türk Savunma Sanayisinde
"Sırbistan'ın gözü Türk Savunma Sanayisinde"
İran ile Rusya arasında kritik temas!
İran ile Rusya arasında kritik temas!
Daha Fazla Video Göster