İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı!

Nükleer tesis ve İran kurumlarına yaygın siber saldırısı yapıldığı iddia edildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak cephelerden biri olan İran’dan son gelişmeleri aktardı

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