İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı? Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid A Haber'de Sadr gerçeklerini anlattı

Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid, A Haber canlı yayınında Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan son gelişmeleri aktaran Duraid, "Şuan Irak'ta anlamak için belki fal bakmamız lazık. Irak bile kendi ülkesine ne olduğunu anlamıyor." dedi.