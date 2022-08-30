30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı? Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid A Haber'de Sadr gerçeklerini anlattı

İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı? Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid A Haber'de Sadr gerçeklerini anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2022 17:00
Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid, A Haber canlı yayınında Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan son gelişmeleri aktaran Duraid, "Şuan Irak'ta anlamak için belki fal bakmamız lazık. Irak bile kendi ülkesine ne olduğunu anlamıyor." dedi.
İran’ın Irak’ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
İran'ın Irak'ta yaşananlarla bağlantısı var mı?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
Rusya ve Çin’den ortak tatbikat
Rusya ve Çin'den ortak tatbikat
İtalya’da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda
İtalya'da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda
Irak’ta Sadr siyasetten çekildi
Irak’ta Sadr siyasetten çekildi
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi
"Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi"
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Boğulan annesine cankurtaran oldu
İngiltere’de enerji taban fiyatı uyarısı
İngiltere'de enerji taban fiyatı uyarısı
Pakistan’da sel felaketi
Pakistan'da sel felaketi
İtalya’da skandal Bizans konferansı
İtalya'da skandal Bizans konferansı
Daha Fazla Video Göster