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İran'ın füzelerle vurduğu Tel Aviv sokakları! Türk televizyonlarında tek canlı yayın A Haber'de

İran'ın füzelerle vurduğu Tel Aviv sokakları! Türk televizyonlarında tek canlı yayın A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 21:37
Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde haber nöbetinde. İslim İstanbullu İsrail / Lübnan sınırındaki askeri hareketliliği anlatırken Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan son gelişmeleri aktarıyor. İsrail Lübnan'a işgal saldırılarını başlattı ve ardından ülkenin güneyine peş peşe saldırılar düzenledi. Beyrut'un vurulma anları ve katliam konvoyu A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik 500'den fazla balistik füzeli saldırısının ardından Tel Aviv'de yaşananları A Haber anbean aktardı. İşte Türk televizyonda bir ilke imza atan A Haber'in ekranına yansıyanlar...
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