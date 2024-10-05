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İran'ın batısındaki hava sahası kapatıldı

İran'ın batısındaki hava sahası kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 23:05
İran ülkedeki hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Ülkenin batısındaki hava sahası her gece 17.00 - 01.30 aralarında askeri tatbikat nedeniyle kapatıldı.
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