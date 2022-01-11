İran’ın balistik füzeleri nasıl çalışıyor? İran füzeleri ABD’yi tehdit ediyor mu?

Amerikan The New Yorker dergisinde, İran'ın balistik füze teknolojisi ile ilgili çarpıcı bir makale yayınlandı. Makalede İran füzelerinin Pakistan ve Kuzey Kore'ninkinden daha gelişmiş olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN