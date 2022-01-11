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İran’ın balistik füzeleri nasıl çalışıyor? İran füzeleri ABD’yi tehdit ediyor mu?

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 15:36
Amerikan The New Yorker dergisinde, İran'ın balistik füze teknolojisi ile ilgili çarpıcı bir makale yayınlandı. Makalede İran füzelerinin Pakistan ve Kuzey Kore'ninkinden daha gelişmiş olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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