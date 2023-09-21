İran’ı bir kez daha kum fırtınası vurdu! Devlet resmi tatil ilan etti

İran bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu. Görüş mesafesinin çok azaldığı kentlerde devlet kurumları tatil de edildi. Yetkililer gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, maske kullanılması gerektiğini belirtti.

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