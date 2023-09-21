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İran’ı bir kez daha kum fırtınası vurdu! Devlet resmi tatil ilan etti

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 15:43
İran bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu. Görüş mesafesinin çok azaldığı kentlerde devlet kurumları tatil de edildi. Yetkililer gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, maske kullanılması gerektiğini belirtti.
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