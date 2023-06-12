12 Haziran 2023, Pazartesi
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İran’dan uranyum zenginleştirme açıklaması! İran uranyumu nükleer bomba için mi üretiyor?
Nükleer programı ile sık sık batılı ülkeleri karşısına alan İran, bir kez daha gerilimi tırmandırdı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami "Batı'yı yaptırımları kaldırmaya zorlamak için yüksek düzeyde uranyum zenginleştiriyoruz" açıklaması yaptı.