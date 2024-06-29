İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: İsrail Lübnan'a saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İsrail Savunma Bakanı Gallant Hizbullah ile savaşa hazır olduklarını belirtirken İran, İsrail'in Lübnan'da "Geniş çaplı bir askeri saldırıya" girişmesi halinde "Yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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