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İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: İsrail Lübnan'a saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.06.2024 11:36
İsrail Savunma Bakanı Gallant Hizbullah ile savaşa hazır olduklarını belirtirken İran, İsrail'in Lübnan'da "Geniş çaplı bir askeri saldırıya" girişmesi halinde "Yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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