İran'dan son dakika Pentagon kararı! Meclis'te kabul edildi

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD ile savaşın eşiğine gelen İran’dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi, Nisan 2019’da Amerikan Merkez Komutanlığını terör örgütleri listesine alan yasayı değiştirmeye yönelik yeni bir tasarı hazırladı. 228 evet oyuyla kabul edilen yeni tasarıda Pentagon’un tüm çalışanları ve ilgili kurumları terör listesine alındı.

İran Meclisi Nisan 2019'da ABD Savunma Bakanlığı ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine alan yasayı değiştirmeye yönelik yeni bir tasarı hazırladı.

Yeni tasarıda, bu liste Pentagon'un tüm çalışanlarını ve ilgili kurumların tamamını içeriyor.

Tasarı daha önce, İran yasalarının ülkenin anayasasına uyup uymadığını doğrulamakla görevli Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylandı.

İran parlamentosu Pentagon'u terör listesine alan tasarıyı 7 Ocak'ta 238 milletvekilinden 228 milletvekilinin oyuyla onadı.

Meclisin oy birliğiyle kabul ettiği tasarı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den de onay aldı.

Bu girişim, 3 Ocak'ta Bağdat havaalanı yakınlarındaki ABD saldırısında İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak geldi.