13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.01.2020

İran'dan son dakika Pentagon kararı! Meclis'te kabul edildi

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD ile savaşın eşiğine gelen İran’dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi, Nisan 2019’da Amerikan Merkez Komutanlığını terör örgütleri listesine alan yasayı değiştirmeye yönelik yeni bir tasarı hazırladı. 228 evet oyuyla kabul edilen yeni tasarıda Pentagon’un tüm çalışanları ve ilgili kurumları terör listesine alındı.

İran Meclisi Nisan 2019'da ABD Savunma Bakanlığı ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine alan yasayı değiştirmeye yönelik yeni bir tasarı hazırladı.

Yeni tasarıda, bu liste Pentagon'un tüm çalışanlarını ve ilgili kurumların tamamını içeriyor.

Tasarı daha önce, İran yasalarının ülkenin anayasasına uyup uymadığını doğrulamakla görevli Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylandı.

İran parlamentosu Pentagon'u terör listesine alan tasarıyı 7 Ocak'ta 238 milletvekilinden 228 milletvekilinin oyuyla onadı.

Meclisin oy birliğiyle kabul ettiği tasarı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den de onay aldı.

Bu girişim, 3 Ocak'ta Bağdat havaalanı yakınlarındaki ABD saldırısında İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'dan son dakika Pentagon kararı!
İran'dan son dakika Pentagon kararı!
Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı
Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı
İslam karşıtı koalisyondan başörtüsü yasağı
İslam karşıtı koalisyondan başörtüsü yasağı
Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?
Süleymani'yi taşıdığı mektup mu öldürdü?
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü! ABD ve İsrail...
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü! ABD ve İsrail...
İran'ın vurduğu ABD üssüne ait görüntüler ortaya çıktı
İran'ın vurduğu ABD üssüne ait görüntüler ortaya çıktı
ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Pazar yeri savaş uçaklarıyla vuruldu
Pazar yeri savaş uçaklarıyla vuruldu
İran açıkladı: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz
İran açıkladı: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
Daha Fazla Video Göster