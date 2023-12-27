İran’dan Netanyahu’ya suikast tehdidi! Bombalı suikast animasyonu

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'yu tehdit eden bir animasyon yayınladı.

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