İran’dan Mossad açıklaması! Yakalanan timin amacı neydi?

İsrail ile ilişkilerin her geçen gün gerildiği İran'dan, İsrail istihbaratına yeni bir suçlama daha geldi. Tahran yönetimi, Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin İran'da yakalandığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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