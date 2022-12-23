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İran’dan Mossad açıklaması! Yakalanan timin amacı neydi?

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 08:45
İsrail ile ilişkilerin her geçen gün gerildiği İran'dan, İsrail istihbaratına yeni bir suçlama daha geldi. Tahran yönetimi, Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin İran'da yakalandığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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