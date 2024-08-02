03 Ağustos 2024, Cumartesi
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İran'dan katil İsrail'e göz dağı! "Önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek!"
İsrail'in İran’ın başkenti Tarhran’da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı. İran'ın devlet televizyonu Kanal 3, İsrail'in saldırıları üzerine yaptığı açıklamada,"Allah'ın yardımıyla önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı.