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İran’dan İsrail’e Sinvar resti: Direniş ruhu güçlenecek

İran’dan İsrail’e Sinvar resti: Direniş ruhu güçlenecek

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 10:02
Orta Doğu'da dört bir yana saldıran İsrail'in katliamları sürerken Gazze'den gelen bir haber Filistinlileri yasa boğdu. Haniye suikastı sonrası Hamas'a liderlik eden Yahya Sinvar, işgal güçlerinin Refah'a saldırısında şehit düştü. İran’dan gelen tepkileri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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