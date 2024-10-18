İran’dan İsrail’e Sinvar resti: Direniş ruhu güçlenecek

Orta Doğu'da dört bir yana saldıran İsrail'in katliamları sürerken Gazze'den gelen bir haber Filistinlileri yasa boğdu. Haniye suikastı sonrası Hamas'a liderlik eden Yahya Sinvar, işgal güçlerinin Refah'a saldırısında şehit düştü. İran’dan gelen tepkileri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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