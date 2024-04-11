11 Nisan 2024, Perşembe
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İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası: "Her an gerçekleşebilir"
Son dakika... İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi. Öte yandan Amerikan basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi. Detayları Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı...