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İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası: "Her an gerçekleşebilir"

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Giriş: 11.04.2024 01:32
Son dakika... İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi. Öte yandan Amerikan basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi. Detayları Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı...
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