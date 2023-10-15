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İran'dan İsrail'e çok net uyarı: Saldırılar durmazsa müdahale ederiz

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Giriş: 15.10.2023 09:50
İsrail'in Gazze'yi yönelik gerçekleştiği insanlık dışı katliama yönelik İran'dan sert bir çıkış geldi. İki diplomata dayandırılan bilgiye göre İran, BM aracılığıyla İsrail'e mesaj göndererek, "saldırılar devam ederse ve Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahian şu anda Katar'ın Doha kentinde Hamas Lideri Haniye ile görüşüyor.
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