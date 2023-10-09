İran'dan Filistin'e destek! İran Dışişleri: İşgal altındaki topraklarda yeni bir sayfa açıldı

Hamas ve İsrail güçleri çatışmaya devam ediyor. Havadan ve karadan süren çatışmalara dair İran'dan da açıklama geldi. Filistinlilere tam destek verildiğinin altı çizildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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