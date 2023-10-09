09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'dan Filistin'e destek! İran Dışişleri: İşgal altındaki topraklarda yeni bir sayfa açıldı

İran'dan Filistin'e destek! İran Dışişleri: İşgal altındaki topraklarda yeni bir sayfa açıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2023 09:20
Hamas ve İsrail güçleri çatışmaya devam ediyor. Havadan ve karadan süren çatışmalara dair İran'dan da açıklama geldi. Filistinlilere tam destek verildiğinin altı çizildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’dan Filistin’e destek!
İran'dan Filistin'e destek!
Filistinli vatandaş A Haber’de: Güvenli yer yok
Filistinli vatandaş A Haber'de: Güvenli yer yok
Gazze’den canlı yayın
Gazze'den canlı yayın
Gazze bombardıman altında! İşte son durum
Gazze bombardıman altında! İşte son durum
İsrail Hamas’ın saklandığı karakolu yıkıyor!
İsrail Hamas'ın saklandığı karakolu yıkıyor!
İsrail’den Gazze’ye bombardıman!
İsrail'den Gazze'ye bombardıman!
MOSSAD nerede? Bütün dünya merakta
MOSSAD nerede? Bütün dünya merakta
İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenliyor! İşte bölgedeki son durum
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenliyor! İşte bölgedeki son durum
İsrail zor bir zamandan geçiyor
"İsrail zor bir zamandan geçiyor"
Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı!
Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı!
İsrail’e operasyon! Netanyahu: Savaştayız!
İsrail'e operasyon! Netanyahu: Savaştayız!
İsrail’e Aksa Tufanı operasyonu!
İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!
Daha Fazla Video Göster