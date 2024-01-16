İran’dan Erbil’e füzeli saldırı

Irak'ta sıcak saatler yaşandı. İran Devrim Muhafızları, Erbil'i vurdu. Çok sayıda noktaya balistik füzeler isabet etti. Bölgede tansiyon nasıl yükseldi? Hangi kritik adresler vuruldu? Okyanus ötesinden hangi açıklama geldi?