İran'dan doğal gaz açıklaması: Komşularımıza ve Avrupa'ya gaz kapasitemizi artırabiliriz

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladığını söyledi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan detayları aktardı.

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