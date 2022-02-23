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İran'dan doğal gaz açıklaması: Komşularımıza ve Avrupa'ya gaz kapasitemizi artırabiliriz

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 10:41
İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladığını söyledi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan detayları aktardı.
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