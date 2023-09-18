İran'dan Azerbaycan açıklaması! İran Zengezur Koridoru'nun açılmasını neden istemiyor?

Azerbaycan ve Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru'yla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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