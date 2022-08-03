03 Ağustos 2022, Çarşamba
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İran'dan ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
İran, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaretini kınadı. İran, ABD’yi, Çin’in milli egemenliğine saygı göstermemekle suçladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karadağ aktardı.