İran’dan 7 yıl sonra bir ilk

İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Gündemde hem bölgesel hem de ikili ilişkiler vardı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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