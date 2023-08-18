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İran'dan 7 yıl sonra bir ilk

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 09:39
İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Gündemde hem bölgesel hem de ikili ilişkiler vardı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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