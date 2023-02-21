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İran'daki Milad Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2023 09:00
İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Milad Kulesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
Milad Kulesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
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