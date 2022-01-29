29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'daki doğal gaz sıkıntısında son durum ne?

İran'daki doğal gaz sıkıntısında son durum ne?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 14:22
Doğalgaz kesintisine neden olan İran'daki teknik arıza ne zaman giderilecek? Yetkililerden gelen açıklamalar ne yönde? Bölgedeki son durumu Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlatacak.
İran’daki doğal gaz sıkıntısında son durum ne?
İran'daki doğal gaz sıkıntısında son durum ne?
Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl başladı?
Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl başladı?
İşte Rusya’nın Ukrayna’ya gireceği tarih... A Haber’den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği tarih... A Haber'den Emine Kavasoğlu son detayları paylaştı
ABD’de köprü çöktü! Doğal gaz uyarısı
ABD'de köprü çöktü! Doğal gaz uyarısı
Rusya’nın işgali an meselesi mi?
Rusya’nın işgali an meselesi mi?
Ukrayna’ya kim ne gönderdi?
Ukrayna'ya kim ne gönderdi?
15 çocuk donarak öldü!
15 çocuk donarak öldü!
Türk vatandaşları yaraları sarıyor
Türk vatandaşları yaraları sarıyor
Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor?
Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor?
Resulayn savaşın izlerini taşıyor!
Resulayn savaşın izlerini taşıyor!
Bağdat Havalimanı’na saldırı
Bağdat Havalimanı’na saldırı
Daha Fazla Video Göster