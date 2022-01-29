29 Ocak 2022, Cumartesi
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İran'daki doğal gaz sıkıntısında son durum ne?
Doğalgaz kesintisine neden olan İran'daki teknik arıza ne zaman giderilecek? Yetkililerden gelen açıklamalar ne yönde? Bölgedeki son durumu Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlatacak.