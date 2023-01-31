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İran'daki Askeri Üssü kim vurdu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 14:43
İran'da Askeri Tesise İHA'lar ile düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. ABD basını, saldırının arkasında İsrail’in olduğuna işaret etti. İran ise, saldırıdan Kiev'i sorumlu tuttu. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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