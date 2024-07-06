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İran'da "Türk’ün beli eğilmez" şarkısıyla zafer kutlaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 14:39
Güncelleme:06.07.2024 14:40
İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın zaferi "Türk'ün beli eğilmez" şarkısıyla kutlandı. Pezeşkiyan, "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganını kullandı.
Türk’ün beli eğilmez şarkısıyla zafer kutlaması
"Türk’ün beli eğilmez" şarkısıyla zafer kutlaması
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