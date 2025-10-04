İran’da su ve toprak çökmesi krizi!

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 10:09
İran başkanı Pezeşkiyan, başta su krizi ve toprak çökmesi olmak üzere altyapı ve kaynak sorunları nedeniyle başkentin güneye taşınması gerektiğini açıkladı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ ile konuşacağız.
