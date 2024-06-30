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İran'da seçimler ikinci tura kaldı! Detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 01:48
İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi, adaylardan hiçbirinin ilk turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimi 5 Temmuz’da yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran/Tahran'dan aktardı.

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