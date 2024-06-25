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İran'da seçime 3 gün kaldı! Seçimlerinde sürpriz olur mu? Anketlerde reformist aday Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:36
İran cuma günü sandık başına gidiyor. Ancak anketler son dönemece girilmişken bir sürpriz yaşanabileceğini ortaya koydu. İran'da reformist aday Pezeşkiyan yarışı az farkla da olsa önde götürüyor. Peki bu sonuçlar ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan aktardı. İşte detaylar…
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İran’da seçime 3 gün kaldı! Pezeşkiyan yarışta önde...
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