21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'da savaş uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İran'da savaş uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2022 10:19
Güncelleme:21.02.2022 10:19
İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

Ekber Karadağ'ın canlı yayında aktardıkları:

"İran saatiyle sabah 9 civarında Doğu Azerbaycan bölgesinde Tebriz'de olay meydana geldi. Uçağın F-5 tipi uçak olduğu belirtildi.

İlk yapılan tespitlere göre uçak bir okul duvarına isabet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulun tatil olması nedeniyle hiçbir öğrenci okulda yoktu. Tespitlere göre 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti.

Sivil vatandaş otomobilin içinde beklerken hayatını kaybetti. Bölgede küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Savaş uçağı düştü! İşte ilk görüntüler
Rusya’dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Rusya'dan şoke eden görüntü: Askeri araçlar işaretlendi
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Sınırda ne oluyor? Siviller akın etti
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Ukrayna zirvesi için anlaştılar
Rusya’dan flaş açıklama: Devam edecek
Rusya'dan flaş açıklama: Devam edecek
Canlı yayında patlama sesleri
Canlı yayında patlama sesleri
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
Donbass’tan gece boyu çatışma sesleri
A Haber gerilim bölgesinde
A Haber gerilim bölgesinde
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına
Miami’de helikopter sahile düştü
Miami'de helikopter sahile düştü
Ukrayna – Rusya krizi nasıl başladı?
Ukrayna – Rusya krizi nasıl başladı?
Daha Fazla Video Göster