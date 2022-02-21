21 Şubat 2022, Pazartesi
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İran'da savaş uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
Ekber Karadağ'ın canlı yayında aktardıkları:
"İran saatiyle sabah 9 civarında Doğu Azerbaycan bölgesinde Tebriz'de olay meydana geldi. Uçağın F-5 tipi uçak olduğu belirtildi.
İlk yapılan tespitlere göre uçak bir okul duvarına isabet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulun tatil olması nedeniyle hiçbir öğrenci okulda yoktu. Tespitlere göre 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti.
Sivil vatandaş otomobilin içinde beklerken hayatını kaybetti. Bölgede küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor."