İran'da savaş uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

Ekber Karadağ'ın canlı yayında aktardıkları:

"İran saatiyle sabah 9 civarında Doğu Azerbaycan bölgesinde Tebriz'de olay meydana geldi. Uçağın F-5 tipi uçak olduğu belirtildi.

İlk yapılan tespitlere göre uçak bir okul duvarına isabet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulun tatil olması nedeniyle hiçbir öğrenci okulda yoktu. Tespitlere göre 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti.

Sivil vatandaş otomobilin içinde beklerken hayatını kaybetti. Bölgede küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor."