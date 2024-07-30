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İran'da Pezeşkiyan dönemi başlıyor! Bakan Fidan yemin törenine katılacak

İran'da Pezeşkiyan dönemi başlıyor! Bakan Fidan yemin törenine katılacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.07.2024 15:28
İran'da Pezeşkiyan dönemi başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yemin törenine katılmak için İran'a gitti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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