İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın: 1 ölü, 4 yaralı

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Şuşter Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN