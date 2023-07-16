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İran'da ölümcül sıcaklar! Dehloran kentinde hava sıcaklığı 51,6 dereceyi gördü

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 15:43
İklim krizinin etkisiyle anormal seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar, Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu'yu da etkisi altına almış durumda. İran meteorolojisi ülkedeki 6 kentte termometrelerin 50 dereceyi gösterdiğini duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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