22 Eylül 2024, Pazar
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İran'da maden faciası! Kömür madeninde metan gazı patladı: 52 ölü
İran'ın doğusundaki güney horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün akşam 21 sıralarında metan gazı patlaması meydana geldi. Madendeki bloklarda patlama sırasında 69 işçi çalışıyordu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan 17 kişi de hastanelere kaldırıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini gönderdi ve olayın soruşturulması talimatı verdi. Facia sonrası İran’da üç günlük ulusal yas ilan edildi.