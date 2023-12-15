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İran'da karakola saldırı: 11 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 10:36
İran'da polis merkezine bir saldırı düzenlendi. 11 polisin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan aktardı.
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