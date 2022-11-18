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İran'da Humeyni'nin evi ateşe verildi

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 15:49
İran'da iç karışıklık devam ediyor. Dün gece de yönetim karşıtı protestolar birçok kentte devam etti. Humeyn kentinde yapılan protestolarda, göstericiler şu an müze olarak kullanılan İran İslam Devrimi Kurucu Lideri Ayetullah Humeyni'nin evini ateşe verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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