25 Ekim 2024, Cuma
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İran’da gergin misilleme bekleyişi! A Haber halka mikrofon uzattı
İsrail'in geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı İran'da yarının ne getireceği belirsizliğini koruyor. 78 milyondan fazla nüfusu bulunan ülkede alarmın rengi kırmızı. Peki kendilerini olası bir savaşın ortasında bulan İran halkı yaklaşan tehdit hakkında ne düşünüyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ halka mikrofon uzattı.