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İran’da gergin misilleme bekleyişi! A Haber halka mikrofon uzattı

İran’da gergin misilleme bekleyişi! A Haber halka mikrofon uzattı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 12:50
İsrail'in geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı İran'da yarının ne getireceği belirsizliğini koruyor. 78 milyondan fazla nüfusu bulunan ülkede alarmın rengi kırmızı. Peki kendilerini olası bir savaşın ortasında bulan İran halkı yaklaşan tehdit hakkında ne düşünüyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ halka mikrofon uzattı.
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