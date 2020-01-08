08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.01.2020

İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi. Düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama
Yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama
İranlı Komutan Süleymani'nin cenaze töreni
İranlı Komutan Süleymani'nin cenaze töreni
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar
İran ABD'nin hava üssünü vurdu
İran ABD'nin hava üssünü vurdu
Alman gazeteci: ABD'nin yeni İran planı mı devrede?
Alman gazeteci: ABD'nin yeni İran planı mı devrede?
Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü
Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü
Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi
Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi
İsrail'den son dakika skandal karar! Onay verildi
İsrail'den son dakika skandal karar! Onay verildi
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Daha Fazla Video Göster