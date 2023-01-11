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İran'da doğalgaz krizi! Petrol Bakanı Ovci: aşırı gaz tüketen hanelerin gazı kesilebilir

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 16:37
İran'da Sibirya soğukları doğalgaz tedariğinde sıkıntıya sebep oldu. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, aşırı doğalgaz tüketen hanelerin gazını kesmekle tehdit etti. Petrol Bakanı Ovci, “Sıcak giysiler giyin, kalın perdeler kullanın” dedi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, başkent Tahran'dan ayrıntıları aktardı.
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