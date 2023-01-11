11 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İran'da doğalgaz krizi! Petrol Bakanı Ovci: aşırı gaz tüketen hanelerin gazı kesilebilir
İran'da Sibirya soğukları doğalgaz tedariğinde sıkıntıya sebep oldu. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, aşırı doğalgaz tüketen hanelerin gazını kesmekle tehdit etti. Petrol Bakanı Ovci, “Sıcak giysiler giyin, kalın perdeler kullanın” dedi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, başkent Tahran'dan ayrıntıları aktardı.