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İran'da depremzedeler için konteyner üretiliyor

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Giriş: 14.03.2023 13:47
İran'daki Türk İş adamları, asrın felaketinin ardından depremzedeler için harekete geçti. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile koordineli çalışan Türk İş Adamları konteyner evler üretmeye başladı.
İran’da depremzedeler için konteyner üretiliyor
İran'da depremzedeler için konteyner üretiliyor
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