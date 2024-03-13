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İran’da ‘Çarşamba suri’ kutlamaları kana bulandı! 14 kişi öldü, 2 bin 325 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 20:28
İranlılar, şemsi takvime göre yılın son çarşambasını kutlamak için sokaklardaydı. Ateşler yakıldı, havai fişekler ardı ardına atıldı. Ancak her yıl olduğu gibi, o kutlamalar yine kana bulandı. Barut kokusunun tüm sokakları sardığı gecede 14 kişi öldü, 3 bin 200'den fazlası da yaralandı.
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‘Çarşamba suri’ kutlamaları kana bulandı!
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