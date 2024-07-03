İran'da adaylar 2. Tur öncesi kozlarını paylaştı! İran halkı ne düşünüyor?

İran'da 2. Kez canlı yayında muhafazakar aday Said Celili ve reformcu isim Mesut Pezeşkiyan devlet televizyonunda kozlarını paylaştı. Bu kez gündemleri dış politika ve toplumdu. Canlı yayındaki hararete rağmen İran vatandaşları değişim beklemediklerini ifade ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN