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İran'da adaylar 2. Tur öncesi kozlarını paylaştı! İran halkı ne düşünüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 21:11
İran'da 2. Kez canlı yayında muhafazakar aday Said Celili ve reformcu isim Mesut Pezeşkiyan devlet televizyonunda kozlarını paylaştı. Bu kez gündemleri dış politika ve toplumdu. Canlı yayındaki hararete rağmen İran vatandaşları değişim beklemediklerini ifade ediyor.
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İran’da adaylar 2. Tur öncesi kozlarını paylaştı!
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